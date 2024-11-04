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В Новороссийске около 200 домов остались без отопления из-за аварии

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение электрической энергии на насосной станции произошло в Новороссийске, по этой причине без отопления остались 194 объекта. Об этом написал в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Источник: AP 2024

«В 5:28 произошло аварийное отключение электрической энергии на насосной станции на улице Снайпера Рубахо, вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная. Без отопления остались 194 объекта», — написал он.

Кравченко уточнил, что подача электричества на насосную станцию уже восстановлена, произошла разгерметизация трубопровода. Для контроля за ситуацией создан оперативный штаб, все службы переведены в усиленный режим работы. «Главная задача — в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла в дома новороссийцев», — добавил он.

В Новороссийске сейчас 13 градусов тепла.

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