В Новороссийске около 200 домов остались без отопления из-за аварии

Кравченко уточнил, что подача электричества на насосную станцию уже восстановлена, произошла разгерметизация трубопровода. Для контроля за ситуацией создан оперативный штаб, все службы переведены в усиленный режим работы. «Главная задача — в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла в дома новороссийцев», — добавил он.