В Новороссийске около 200 домов остались без отопления из-за аварии

«В 5:28 произошло аварийное отключение электрической энергии на насосной станции на улице Снайпера Рубахо, вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная. Без отопления остались 194 объекта», — написал он.
Кравченко уточнил, что подача электричества на насосную станцию уже восстановлена, произошла разгерметизация трубопровода. Для контроля за ситуацией создан оперативный штаб, все службы переведены в усиленный режим работы. «Главная задача — в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла в дома новороссийцев», — добавил он.
В Новороссийске сейчас 13 градусов тепла.