Под Гомелем пассажир погиб в ДТП с перевернувшимся авто пьяного водителя

Согласно предварительным данным, по причине неправильно выбранной скорости, на закруглении дороги вправо, мужчина не справился с управлением. Из-за этого водитель съехал в левый по ходу движения кювет, где машина перевернулась. В ведомстве сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний пассажир умер.