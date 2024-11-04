Под Гомелем пассажир погиб в ДТП с перевернувшимся авто пьяного водителя, рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что 1 ноября, в пятницу, в Гомельском районе примерно в 18.40 51-летний водитель, находившийся за рулем Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, ехал на 6-м километре автодороги Н-4101 «Мирный — Долголесье — Нагорное», со стороны деревни Васильево в направлении деревни Долголесье.
Согласно предварительным данным, по причине неправильно выбранной скорости, на закруглении дороги вправо, мужчина не справился с управлением. Из-за этого водитель съехал в левый по ходу движения кювет, где машина перевернулась. В ведомстве сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний пассажир умер.
Ранее лобовое столкновение автомобиля Volkswagen с маршруткой случилось под Борисовом: «Девять человек пострадали, двое в реанимации».
Также мы писали, что под Гомелем 81-летний водитель погиб, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия.
Тем временем минчанин стрелял в чужое окно, хвастаясь пневматическим пистолетом.