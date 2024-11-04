В Витебской области продавец магазина проиграла в казино 11 000 рублей из кассы

Удалось установить, что 37-летнияя жительница одного из районов Витебской области украла из кассы продуктового магазина, в котором работала, более 11 000 рублей. В ведомстве заметили, что для того, чтобы скрыть недостачу, фигурантка занималась оформлением фиктивных товарных отчетов.