В Витебской области продавец магазина проиграла в казино 11 000 рублей из кассы. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Удалось установить, что 37-летнияя жительница одного из районов Витебской области украла из кассы продуктового магазина, в котором работала, более 11 000 рублей. В ведомстве заметили, что для того, чтобы скрыть недостачу, фигурантка занималась оформлением фиктивных товарных отчетов.
В милиции заметили, что скрывать факт отсутствия денег удавалось на протяжении шести месяцев, но при плановой инвентаризации факт недостачи был обнаружен. Сотрудники милиции смогли установить, что мотивом для совершения краж послужило желание женщины выиграть в онлайн-казино.
Отмечается, что в период с июля по декабрь 2023 года женщина брала деньги из выручки магазина для того, чтобы сделать очередную ставку. Следователи в отношении фигурантки завели уголовное дело за хищение путем присвоения.
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