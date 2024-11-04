Собака с табличкой «Не трогать» напала на туристку, пришедшую на экскурсию в тайский храм

Несчастный случай произошел с 30-летней путешественницей в храмовом комплексе в Аюттайе. 2 ноября она приехала туда с экскурсией и гуляла по внутренней территории, когда заметила пса, на шее которого висела табличка с надписью: «Не трогать». При этом животное выглядело, по словам пострадавшей, мило, поэтому она и решила его погладить.