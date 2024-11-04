Во Владивостоке к берегу прибило тело мужчины

Тело человека обнаружили 4 ноября в районе бухты Патрокл во Владивостоке. Пока личность погибшего не установлена. Судя по кадрам от очевидцев, на человеке были красные штаны, черная куртка и обувь, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
На Леопардовой набережной, что простирается вдоль бухты, всегда множество людей, поэтому новость о выброшенном на берег теле разлетелась быстро. Но также быстро о страшной находке сообщили в полицию. Специалисты незамедлительно выдвинулись на место.
Теперь предстоит выяснить, кто этот человек, и что послужило причиной его гибели. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в бухте Патрокл во Владивостоке ночью сотрудники МЧС спасли женщину. Жительница столицы Приморья решила искупаться, но заплыв далеко от берега, начала звать на помощь.