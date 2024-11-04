Во Владивостоке к берегу прибило тело мужчины

Теперь предстоит выяснить, кто этот человек, и что послужило причиной его гибели. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в бухте Патрокл во Владивостоке ночью сотрудники МЧС спасли женщину. Жительница столицы Приморья решила искупаться, но заплыв далеко от берега, начала звать на помощь.