Под Воронежем насмерть разбился водитель мопеда

В Верхнемамонском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства гибели водителя мопеда. Смертельная авария произошла 3 ноября около 20.30.
На 4-м километре автодороги «Павловск-Калач», по предварительным данным дорожной полиции, 45-летний водитель мопеда «Орион» не справился с управлением, вылетел с дороги, где столкнулся с препятствием.
Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой».
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем два человека пострадали в столкновении «Ситроена» и фуры.