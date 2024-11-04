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Под Воронежем насмерть разбился водитель мопеда

В Воронежской области водитель мопеда вылетел с дороги и погиб.

Источник: ГАИ Воронежской области

В Верхнемамонском районе Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства гибели водителя мопеда. Смертельная авария произошла 3 ноября около 20.30.

На 4-м километре автодороги «Павловск-Калач», по предварительным данным дорожной полиции, 45-летний водитель мопеда «Орион» не справился с управлением, вылетел с дороги, где столкнулся с препятствием.

Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой».

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что под Воронежем два человека пострадали в столкновении «Ситроена» и фуры.