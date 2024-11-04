В Индонезии из-за извержения вулкана закрыли четыре аэропорта

По информации журналистов, в стране «проснулся» вулкан Левотоби. Он начал извергать раскаленную лаву и песок, в результате чего дома жителей находящейся рядом деревни Клатанло получили повреждения. Пострадали несколько человек, 10 из которых спасти не удалось.