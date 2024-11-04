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В Волгодонске загорелся трансформатор на территории ТЭЦ

В Волгодонске спасатели потушили трансформатор на территории ТЭЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске потушили трансформатор на территории ТЭЦ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось ранним утром 4 ноября на улице Химиков.

По предварительной информации ведомства, трансформатор мощностью 25 МВт начал полыхать около 04:48. Огнем было охвачено порядка десяти квадратных метров. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 05:10. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали восемь спасателей и две спецмашины. На работу ТЭЦ пожар не повлиял.