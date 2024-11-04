В Ростове-на-Дону прямо на ж/д вокзале скончалась пожилая женщина

По словам очевидцев, пожилой женщине в вагоне стало плохо. Ей пытались оказать помощь на месте, а потом вызвали медиков. Прибывшая на место происшествия бригада, спасти пассажирку не успела — врачи лишь констатировали её смерть. «Тело бабушки погрузили на носилки и куда-то унесли», — рассказали свидетели. Известно, что его доставили в местный морг и уже связались с родственниками погибшей. Предположительно, пожилой женщине стало плохо с сердцем и у неё случился инфаркт.