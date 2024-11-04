Под Тосно «ПАЗ» вылетел в кювет и перевернулся, пассажир автобуса погиб

В итоге транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь человек. Двоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, 74-летний мужчина погиб на месте. Все остальные смогли самостоятельно покинуть место аварии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.