Под Тосно «ПАЗ» вылетел в кювет и перевернулся, пассажир автобуса погиб

В итоге транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь человек. Двоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, 74-летний мужчина погиб на месте. Все остальные смогли самостоятельно покинуть место аварии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК организовал проверку по факту аварии на Двинской улице, где лазурный автобус протаранил несколько припаркованных автомобилей. В результате ДТП пострадала пассажирка рейсового транспортного средства, ее доставили в больницу.