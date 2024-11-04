Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Тосно «ПАЗ» вылетел в кювет и перевернулся, пассажир автобуса погиб

В десятом часу вечера 3 ноября на 99-м км дороги «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки» 33-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Источник: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В итоге транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В момент ДТП в салоне автобуса находились семь человек. Двоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, 74-летний мужчина погиб на месте. Все остальные смогли самостоятельно покинуть место аварии. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК организовал проверку по факту аварии на Двинской улице, где лазурный автобус протаранил несколько припаркованных автомобилей. В результате ДТП пострадала пассажирка рейсового транспортного средства, ее доставили в больницу.