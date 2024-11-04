Пьяный отец попал в лобовое ДТП на гололедице и чуть не угробил пятерых детей

Снежный вечер 3 ноября в Петербурге и Ленобласти обернулся жутким ДТП в Ленобласти. На 29-м километре автодороги от Кемполово до Шапок «Киа Оптима» выехала на встречную полосу и влетела практически лоб в лоб с «Ниссаном Атлант». В результате аварии «кореец» слетел в кювет. За его рулем был 38-летний мужчина, а на пассажирских сидениях двое 10-летних мальчиков. В «Ниссане» похожая ситуация — 43-летний отец вез трех девочек в возрасте от 9 до 13 лет. Полиция разбирается в причинах ДТП.