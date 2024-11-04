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Водитель легковушки отвлекся от управления и сбил девушку на пешеходном переходе в Минске

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске легковушка сбила девушку на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 7.10 60-летний водитель Opel, съезжая с внутреннего кольца МКАД на пр. Партизанский, отвлекся от управления транспортным средством и сбил 21-летнюю девушку, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход доставлена в больницу для обследования.