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Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке

ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. В Париже 4 человека получили ранения, двое из них — тяжёлые, после того, как неизвестный напал с топором на людей в электричке недалеко от Парижа, сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: Reuters

«Четыре человека получили ранения, двое из них серьезные, в понедельник в поезде RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна)», — сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции.

Сообщается, что одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения.

В электричке, обслуживающей юго-восточное направление, по неизвестной причине произошла драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск).

Как сообщает Автономное агентство парижского транспорта в аккаунте линии электрички RER E, движение на линии нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа. На месте работает полиция и спасатели.