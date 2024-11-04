Под Парижем мужчина напал с топором на людей в электричке

«Четыре человека получили ранения, двое из них серьезные, в понедельник в поезде RER E на станции Озуар-ла-Ферьер (департамент Сена и Марна)», — сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Сообщается, что одному из пострадавших отрубили руку, а другого ранили в голову. Двое других получили более легкие ранения.
В электричке, обслуживающей юго-восточное направление, по неизвестной причине произошла драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел около 8 утра по местному времени (10:00 мск).
Как сообщает Автономное агентство парижского транспорта в аккаунте линии электрички RER E, движение на линии нарушено в обоих направлениях вплоть до вокзала Сен-Лазар в центре Парижа. На месте работает полиция и спасатели.