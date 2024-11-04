Мошенник продал несуществующее авто студенту из Улан-Удэ

Студент из Улан-Удэ хотел купить машину, однако нарвался на мошенников. 17-летний парень нашел объявление в тематической группе в сети и отправил часть денег. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Правоохранители выяснили, что авто было отечественным, в хорошем состоянии и стоило 65 тысяч рублей. Студент, удивившись низкой сумме, позвонил продавцу.
— Мошенник заявил, что скоро уезжает в длительную командировку, а также нуждается в деньгах. Неизвестный также добавил, что автомобиль готов приобрести ещё один человек, — рассказывают в агентстве.
После «владелец» попросил задаток в размере 15 тысяч рублей, студент взял деньги у матери и отправил на указанный счет. После этого друг хозяина должен был пригнать машину из Кяхты в Улан-Удэ. Только вот мошенник перестал выходить на связь, а после удалил переписку и объявление о продаже машины.
За помощью к правоохранителям обратилась мать пострадавшего. Обманщика вычислили, им оказался 19-летний житель Забайкалья. Его задержали, тогда он рассказал, что хотел подзаработать, фото машины нашел в сети. Все вырученные деньги потратил.
Сейчас правоохранители завели уголовное дело, молодой человек подписал документ о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе за прошедшую неделю в авариях погибло пять человек.