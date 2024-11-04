Мошенник продал несуществующее авто студенту из Улан-Удэ

После «владелец» попросил задаток в размере 15 тысяч рублей, студент взял деньги у матери и отправил на указанный счет. После этого друг хозяина должен был пригнать машину из Кяхты в Улан-Удэ. Только вот мошенник перестал выходить на связь, а после удалил переписку и объявление о продаже машины.