Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого — неизвестно», — сообщила Полат.
Первое заседание суда для рассмотрения по существу дела россиянок ожидается в декабре, линия защиты будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание.
Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка будет прорабатывать возможность помещения девочки, рожденной и оставленной в аэропорту Антальи, в кровную семью, заявила ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Уголовное дело возбуждено в отношении россиянки 2006 года рождения, оставившей 13 октября новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также задержана ее мать, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
Генконсульство России в Турции и органы опеки уже проделали работу по оформлению документов для возвращения в РФ девочки, оставленной в аэропорту Антальи, сообщила ранее РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Девочке оформлено гражданство РФ, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила ранее РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.