Россиянку, бросившую дочь в аэропорту Антальи, будут судить в Турции

Первое заседание суда для рассмотрения по существу дела россиянок ожидается в декабре, линия защиты будет выстроена на том, что умысла на убийство не было, сообщила ранее РИА Новости Полат. По ее словам, пока преждевременно предполагать, о каком сроке наказания идет речь, в то же время на решение суда может повлиять ряд факторов, способных смягчить наказание.