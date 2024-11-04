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В Башкирии мужчина сгорел в собственном доме

После тушения пожара в Башкирии спасатели обнаружили тело мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 ноября в Центр обработки вызовов поступило сообщение о пожаре, который произошел на улице Центральной в деревне Матросовка Кармаскалинского района Башкирии. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили мертвого мужчину 1957 года рождения. По информации Госкомитета РБ по ЧС было установлено, что погибший страдал от алкогольной зависимости и курил в помещении, что могло стать причиной возгорания.

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