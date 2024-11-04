В Валенсии отменили занятия и ввели ограничения на транспорт из-за наводнений

В ведомстве пояснили, что сейчас «на местах дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих и развернуты около 2,1 тыс. технических средств». К настоящему моменту специалистам также удалось восстановить 95% электроснабжения, однако в 12 муниципалитетах по-прежнему нет газоснабжения. Кроме того, все еще перекрыто движение по ряду трасс в регионе. В свою очередь мэрия Валенсии пояснила, что было решено отменить занятия 4 ноября.