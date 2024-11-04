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В Валенсии отменили занятия и ввели ограничения на транспорт из-за наводнений

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Валенсии на фоне последствий наводнений отменили занятия в школах столицы региона, а также ввели серьезные ограничения на движение транспорта и призвали по возможности работать удаленно. Об этом сообщили в X (ранее Twitter) мэрия города и служба экстренной помощи.

Источник: Reuters

В автономном сообществе еще частично сохраняется предупреждение из-за погодной опасности. Так, населению рекомендовано оставаться дома. Также «продлено на два дня ограничение на движение [транспорта] из-за чрезвычайного риска коллапса основных въездных и выездных маршрутов в Валенсию», добавили в службе. Там уточнили, что «рекомендуется работать удаленно и избегать использования личного автомобиля».

В ведомстве пояснили, что сейчас «на местах дислоцированы около 5 тыс. военнослужащих и развернуты около 2,1 тыс. технических средств». К настоящему моменту специалистам также удалось восстановить 95% электроснабжения, однако в 12 муниципалитетах по-прежнему нет газоснабжения. Кроме того, все еще перекрыто движение по ряду трасс в регионе. В свою очередь мэрия Валенсии пояснила, что было решено отменить занятия 4 ноября.

29 октября Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде в разных регионах страны из-за сильных дождей. На юге и востоке королевства из-за ливней уровень погодной опасности был повышен до максимального. Сильнее всего стихия затронула автономное сообщество Валенсия. На данный момент известно о почти 220 погибших в результате наводнений. Поиск пропавших без вести продолжается.