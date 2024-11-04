В Челябинской области пожарные спасли дом от огня

Пожар произошёл в посёлке Северные печи. На место прибыли 16 огнеборцев и четыре единицы техники, которые приступили к тушению сразу с трёх направлений, что позволило отстоять жилой дом.
Огонь уничтожил баню.
— Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве. — Причину предстоит установить специалистам отделения дознания. Наиболее вероятно, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрокотла в бане.
С начала 2024 года в Челябинской области зафиксировали 249 случаев возгораний автомобилей, в которых десять человек получили травмы. Чаще всего причиной таких пожаров оказывалась неисправность транспортного средства.