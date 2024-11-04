Пьяный мужчина кидался с ножом на прохожих в Волгодонске

До этого сообщалось, что петербуржец, угрожавший подростку ножом в автобусе, получил 3,5 года колонии. Осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии очевидцев достал туристический нож и начал размахивать им перед 16-летним пассажиром, сильно напугав юношу. При этом агрессор высказывал в адрес тинейджера угрозы применения насилия.