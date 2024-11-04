«Хвастал высоким доходом». Минчанка попалась на удочку «бизнесмена из Дубая»

Но спустя какое-то время минчанке написал «сотрудник комиссии по ценным бумагам», который объявил, что ее деятельность незаконна и счет заморожен, а чтобы его разблокировать нужно внести крупную сумму. К этому моменту белоруска уже перевела аферистам более 16 тысяч рублей.