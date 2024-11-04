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«Хвастал высоким доходом». Минчанка попалась на удочку «бизнесмена из Дубая»

Минчанка отдала 16 тысяч рублей «бизнесмену из Дубая» и пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в милицию обратилась девушка, ставшая жертвой «бизнесмена из Дубая», сообщили в МВД.

Так, минчанка на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который рассказал, что занимается инвестированием криптовалюты. Новый знакомый хвастал высокими доходами, а затем после недолгого общения предложил белоруске помочь с аналогичным заработком.

Потом с минчанкой связался якобы финансовый аналитик, который давал советы по вложению средств, убеждал в росте прибыли, и для большей убедительности как-то помог «вывести» небольшую сумму.

Но спустя какое-то время минчанке написал «сотрудник комиссии по ценным бумагам», который объявил, что ее деятельность незаконна и счет заморожен, а чтобы его разблокировать нужно внести крупную сумму. К этому моменту белоруска уже перевела аферистам более 16 тысяч рублей.

Тогда уже белоруска поняла, что стала жертвой мошенников и пошла в милицию.

По данному факту проводится проверка.

Тем временем гаишники догоняли бесправника в Минске: «Во время разворота врезался в машину ГАИ».