«Инвентарь наркохудожника» нашли у молодой женщины в Алматы

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Ауэзовском районе в доме подозреваемой в рекламе наркотиков полицейскими найден и изъят соответствующий инвентарь.
«По месту жительства подозреваемой изъят инвентарь так называемого наркохудожника: наклейки, трафареты, таблички и телефон с перепиской “работодателя” женщины. Она задержана и взята под стражу. Установлено, что подозреваемая является наркозависимой. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. По факту рекламы наркотиков начато досудебное расследование», — сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.
Другой алматинец, по версии полиции — «трафаретчик» — задержан стражами порядка в Бостандыкском районе города.
«В период проведения ОПМ “Участок” участковыми инспекторами в одном из домов по улице Розыбакиева задержан 44-летний местный житель, который, как установлено, подрабатывал наркорекламой. Он наносил на фасады зданий надписи с адресами ресурсов по продаже наркотиков. Как известно, такая пропаганда является преступлением. Злоумышленник арестован. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд», — резюмировал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.