«Инвентарь наркохудожника» нашли у молодой женщины в Алматы

«В период проведения ОПМ “Участок” участковыми инспекторами в одном из домов по улице Розыбакиева задержан 44-летний местный житель, который, как установлено, подрабатывал наркорекламой. Он наносил на фасады зданий надписи с адресами ресурсов по продаже наркотиков. Как известно, такая пропаганда является преступлением. Злоумышленник арестован. В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд», — резюмировал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.