Чебаркульская пенсионерка лишилась денег, пытаясь найти подработку

Неудавшаяся сиделка и её «работодатель» созвонились по видео в одном из мессенджеров, пенсионерка включила злоумышленнику демонстрацию экрана, а также начала следовать его инструкциям. После перевода 30 тысяч женщине пришло уведомление о покупке, после чего пострадавшая прекратила разговор.