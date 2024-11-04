Таллахасси
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чебаркульская пенсионерка лишилась денег, пытаясь найти подработку

Женщина разместила на специальном сайте объявление о поиске дополнительного заработка.

Вскоре 65-летней жительнице Чебаркуля позвонил мужчина, предложивший пенсионерке работу сиделки с зарплатой в 1200 рублей в день.

После этого на телефон женщины пришло уведомление о якобы зачислении на её счёт 45 тысяч рублей, потенциальный «работодатель» объяснил это тем, что средства перевёл по ошибке и попросил вернуть сумму.

Неудавшаяся сиделка и её «работодатель» созвонились по видео в одном из мессенджеров, пенсионерка включила злоумышленнику демонстрацию экрана, а также начала следовать его инструкциям. После перевода 30 тысяч женщине пришло уведомление о покупке, после чего пострадавшая прекратила разговор.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области вновь призывают жителей региона быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам через интернет, особенно, если вас уверяют, что средства были перечислены по ошибке.