Чебаркульская пенсионерка лишилась денег, пытаясь найти подработку

Вскоре 65-летней жительнице Чебаркуля позвонил мужчина, предложивший пенсионерке работу сиделки с зарплатой в 1200 рублей в день.
После этого на телефон женщины пришло уведомление о якобы зачислении на её счёт 45 тысяч рублей, потенциальный «работодатель» объяснил это тем, что средства перевёл по ошибке и попросил вернуть сумму.
Неудавшаяся сиделка и её «работодатель» созвонились по видео в одном из мессенджеров, пенсионерка включила злоумышленнику демонстрацию экрана, а также начала следовать его инструкциям. После перевода 30 тысяч женщине пришло уведомление о покупке, после чего пострадавшая прекратила разговор.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области вновь призывают жителей региона быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам через интернет, особенно, если вас уверяют, что средства были перечислены по ошибке.