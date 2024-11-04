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В Азове в аварии пострадали три человека

В Азове при столкновении автобуса и легковушки пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

В Азове в ДТП столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 3 ноября около 20 часов вечера на Кагальницком шоссе.

По предварительной информации ведомства, 34-летний водитель автобуса «Кинглонг» при повороте налево не справился с управлением и врезался в автомобиль «Ваз 2114» под управлением 24-летнего водителя.

— В результате ДТП водитель «ВАЗ 2114» и два его пассажира с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.