Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудников «Афимолла» заставили вручную вылавливать клопов из курток

Сотрудников московского «Афимолла» заставили вручную вылавливать клопов-вонючек из курток Guess и уничтожать их на улице. Всё для того, чтобы не пришлось вызывать дезинфекцию и закрывать магазин.

Источник: РИА "Новости"

Дезинсекцию пришлось проводить после того, как в ТЦ завезли зимнюю коллекцию американского бренда. Она оказалась с сюрпризом: в коробках с мужскими куртками, прибывшими из Казахстана, обнаружили нелегалов — лесных клопов-вонючек. Откуда в партии made in China насекомые, пока не известно.

Руководители принялись за дератизацию: они выясняют, кто слил информацию, и удалили из рабочего чата всех линейных сотрудников, чтобы много не болтали. Работников заставили собирать клопов руками, потом букашек выкинули и раздавили. Куртки остались на витринах — для человека насекомые не опасны. Роспотребнадзор проводит своё расследование.

торговля