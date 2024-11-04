Сотрудников «Афимолла» заставили вручную вылавливать клопов из курток

Дезинсекцию пришлось проводить после того, как в ТЦ завезли зимнюю коллекцию американского бренда. Она оказалась с сюрпризом: в коробках с мужскими куртками, прибывшими из Казахстана, обнаружили нелегалов — лесных клопов-вонючек. Откуда в партии made in China насекомые, пока не известно.
Руководители принялись за дератизацию: они выясняют, кто слил информацию, и удалили из рабочего чата всех линейных сотрудников, чтобы много не болтали. Работников заставили собирать клопов руками, потом букашек выкинули и раздавили. Куртки остались на витринах — для человека насекомые не опасны. Роспотребнадзор проводит своё расследование.