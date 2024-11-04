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В Башкирии в ДТП погиб молодой водитель

В Башкирии в ДТП погиб молодой водитель.

В Нуримановском районе Башкирии сегодня около четырех часов утра на 1 км автодороги Павловка-Берючево поле произошло смертельное ДТП. По предварительным данным ГАИ РБ, 23-летний водитель за рулем «Фольксваген Гольф», двигаясь со стороны базы отдыха в направлении села Павловка, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП водитель скончался на месте происшествия, его 18-летняя пассажирка госпитализирована.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства ДТП.