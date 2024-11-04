Появилось видео массового ДТП на площади Ленина в Воронеже

Сегодня, 4 ноября, массовая авария произошла на 665 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области, где столкнулись грузовик с полуприцепом и три легковых авто. В ДТП есть несколько пострадавших. С утра временно было заблокировано движение в сторону Ростова-на-Дону, но сейчас оно организовано по правой полосе. РИА «Воронеж» опубликовало видео с места происшествия.