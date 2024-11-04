Появилось видео массового ДТП на площади Ленина в Воронеже

В Сети появилось видеозапись с регистратора, в объектив которого попала первая авария, устроенная 37-летним водителем Mercedes-Benz GL 500 в центре Воронежа вечером субботы, 2 ноября. На опубликованных кадрах видно, как пьяный водитель вырулил с Пушкинской на Плехановскую на запрещающий сигнал светофора, снес несколько машин на площади Ленина и уехал с места происшествия.
— Чуть-чуть нам повезло, что мы вперед него не проехали, а то как раз бы там стояли, — комментирует кадры автор видеозаписи.
Как сообщало РИА «Воронеж», около 20:20 в субботу Mercedes на площади Ленина врезался в Volkswagen Polo под управлением 41-летней жительницы Воронежа. После удара Volkswagen столкнулся с KIA Ceed и «Ладой Ларгус».
Следом этот же нетрезвый водитель устроил еще одно ДТП на проспекте Революции. Машина столкнулась с автомобилем Exeed, за рулем которого сидела 21-летняя девушка. После этого оба авто врезались в припаркованные машины. Всего, по подсчетам Госавтоинспекции, повреждения получили десять автомобилей.
Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось растолкать водителя, чтобы проверить его на состояние опьянения. Воронежец смог пройти освидетельствование лишь с третьей попытки. Алкотестер показал 0,800 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. В соцсетях воронежцы обратили внимание, что субъективно, по внешней оценке, состояние водителя тянуло на куда более серьезные цифры: мужчина мог стоять только прислонившись спиной к стене здания.
Сегодня, 4 ноября, массовая авария произошла на 665 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области, где столкнулись грузовик с полуприцепом и три легковых авто. В ДТП есть несколько пострадавших. С утра временно было заблокировано движение в сторону Ростова-на-Дону, но сейчас оно организовано по правой полосе. РИА «Воронеж» опубликовало видео с места происшествия.