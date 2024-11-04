Ушибы головы и сломанные лодыжки и руки: Петербуржцы массово падают на гололедице

В больницы Петербурга и Ленобласти стали попадать первые жертвы гололедицы. Напомним, 3 ноября в Северной столице прошел снегопад. 4-го числа ситуация иная — на небе солнце, но под ногами еще скользко. По данным АН «Оперативное прикрытие», в минувшее воскресенье на улице Димитрова в Купчино 33-летний мужчина упал на подмерзшем асфальте и сломал лодыжки. Переломы зафиксировали гипсом. В тот же вечер в Калининском районе 30-летний мужчина упал на лицо и получил рваные раны и ушиб. Его отпустили из травмпункта домой.