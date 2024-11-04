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Стали известны подробности массового ДТП, из-за которого перекрыли трассу в Воронежской области

Серьезное ДТП произошло сегодня утром на заснеженной трассе под Павловском. В начале девятого утра на 665-м километре автотрассы М-4 «Дон» произошло столкновение большегруза и трех дорогостоящих иномарок.

Как ранее сообщал «МК в Воронеже», из-за аварии движение на трассе парализовало, и автомобилисты два часа не могли сдвинуться с места. Подъехавшие на место ДТП госавтоинспекторы организовали движение по правой стороне и выставили регулировщиков. Они попросили водителей вообще воздержаться от поездок в данном направлении (платная дорога, объезд Лосево), а при острой необходимости, выбирать альтернативные маршруты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, водитель большегруза «Мерседес Актрос» с полуприцепом, наехал на ограждение, а затем на иномарку «Чери Тиго». После этого он по инерции врезался в «Инфинити», а та в свою очередь, столкнулась с джипом «Рендж Ровер».

В данной аварии невредимым остался только водитель «Рендж Ровера», остальных же (в том числе и водителя грузовика) с места происшествия на скорой увезли в больницу.