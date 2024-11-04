Стали известны подробности массового ДТП, из-за которого перекрыли трассу в Воронежской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, водитель большегруза «Мерседес Актрос» с полуприцепом, наехал на ограждение, а затем на иномарку «Чери Тиго». После этого он по инерции врезался в «Инфинити», а та в свою очередь, столкнулась с джипом «Рендж Ровер».