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Часть сгоревшего торгового дома обрушилась на пассажирские автобусы в Семее

В городе Семее 4 ноября 2024 года металлоконструкции торгового дома «Акшын» обрушились на автобусы, стоявшие у автовокзала, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Абайской области

По информации пресс-службы ДП Абайской области, в 12:15 на канал «102» поступило сообщение о происшествии на территории центрального автовокзала.

«По поступившей информации, на автобусы упала металлоконструкция торгового дома “Акшын”, в результате чего были повреждены два автобуса. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, но автопарку причинен материальный ущерб.

ТД «Акшын» сгорел в Семее еще в феврале 2024 года. В двухэтажном здании на первом этаже загорелись пластиковые бутики с товаром, огонь перешел на второй этаж и крышу.