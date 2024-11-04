Часть сгоревшего торгового дома обрушилась на пассажирские автобусы в Семее

По информации пресс-службы ДП Абайской области, в 12:15 на канал «102» поступило сообщение о происшествии на территории центрального автовокзала.
«По поступившей информации, на автобусы упала металлоконструкция торгового дома “Акшын”, в результате чего были повреждены два автобуса. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет, но автопарку причинен материальный ущерб.
ТД «Акшын» сгорел в Семее еще в феврале 2024 года. В двухэтажном здании на первом этаже загорелись пластиковые бутики с товаром, огонь перешел на второй этаж и крышу.