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В Анапе Росгвардия выезжала на вызов о бомбе в сумке

Сотрудники полиции и Росгвардии в Анапе утром в понедельник, 4 ноября, выезжали на вызов о взрывном устройстве в рюкзаке. Инцидент произошел на улице Красноармейская в отеле Санмарин, сообщает пресс-служба Росгвардии в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

По данным ведомства, около 10:00 из отеля, расположенного на улице Красноармейской в Анапе, поступил сигнал «Тревога». Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны персонал указал на женщину, которая вошла в здание и сообщила, что у нее в сумке якобы находится взрывоопасный предмет.

Женщину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. При ней не нашли никаких подозрительных предметов.

«Ъ-Кубань» ранее сообщал о ДТП в Краснодаре, в результате которого автомобиль врезался в здание отдела полиции Прикубанского округа. Инцидент произошел днем накануне, в воскресенье.