В Анапе Росгвардия выезжала на вызов о бомбе в сумке

По данным ведомства, около 10:00 из отеля, расположенного на улице Красноармейской в Анапе, поступил сигнал «Тревога». Прибывшим на место сотрудникам вневедомственной охраны персонал указал на женщину, которая вошла в здание и сообщила, что у нее в сумке якобы находится взрывоопасный предмет.
Женщину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. При ней не нашли никаких подозрительных предметов.
«Ъ-Кубань» ранее сообщал о ДТП в Краснодаре, в результате которого автомобиль врезался в здание отдела полиции Прикубанского округа. Инцидент произошел днем накануне, в воскресенье.