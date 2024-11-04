Драку в самолете устроил пассажир рейса Екатеринбург — Сочи

Бортроповодники пытались успокоить дебошира, но в какой-то момент он ударил по лицу соседа и рассек пострадавшему бровь. После посадки инициатора драки передали полицейским. Предположительно мужчина был пьян. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь после инцидента. Официальных сообщений об инциденте не поступало.