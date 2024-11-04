Драку в самолете устроил пассажир рейса Екатеринбург — Сочи

Как сообщает telegram-канал «Авиаторщина», инцидент произошел за 20 минут до посадки.
Рейс обслуживала авиакомпания «Победа». Большую часть четырехчасового полета буйный пассажир спал. Когда он проснулся, ему не понравилось, как на него посмотрел сосед, что и стало причиной конфликта.
Бортроповодники пытались успокоить дебошира, но в какой-то момент он ударил по лицу соседа и рассек пострадавшему бровь. После посадки инициатора драки передали полицейским. Предположительно мужчина был пьян. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь после инцидента. Официальных сообщений об инциденте не поступало.