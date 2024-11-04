В Туймазинском районе Башкирии произошел пожар на площади почти 1000 квадратов

В селе Зигитяк Туймазинского района вспыхнул в неэксплуатируемом кирпичном здании. Огонь охватил площадь в 915 квадратных метров, но благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России и добровольцев, пламя было локализовано и потушено.
По информации МЧС по РБ, на место происшествия прибыли 20 спасателей и 7 единиц техники. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.
На месте происшествия работает дознаватель МЧС, чтобы установить причины пожара.
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