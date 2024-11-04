В Уральске задержали начальника отдела Департамента Погранслужбы

«Гражданин С., будучи лишенным права управления транспортным средством, согласно постановлению от 14 мая 2024 года, по статье 608 части 1 КоАП был лишен права управления транспортным средством, при этом, несмотря на указанное, 15 сентября 2024 года он повторно совершил административное правонарушение в городе Уральске», ― говорится в сообщении суда.
На судебном заседании гражданин С., не опровергая факта управления транспортным средством, будучи лишенным права управления транспортными средствами, просил ограничиться взысканием в виде штрафа, который исполнит своевременно.
"Согласно части 3 статьи 612 КоАП, предусматривается ответственность за управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортным средством, — влечёт штраф в размере 50 месячных расчетных показателей либо административный арест на десять суток.
Суд, руководствуясь статьей 44, пунктом 1 части 1 статьи 829−14 КоАП, признал гражданина С. виновным за совершение административного правонарушения по части 3 статьи 612 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» и наложил на него административное взыскание в виде административного штрафа в размере 184 600 (сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот) тенге. 1 МРП= 3 692 тенге*50МРП)", ― отмечено в приговоре.