В Уральске задержали начальника отдела Департамента Погранслужбы

«Гражданин С., будучи лишенным права управления транспортным средством, согласно постановлению от 14 мая 2024 года, по статье 608 части 1 КоАП был лишен права управления транспортным средством, при этом, несмотря на указанное, 15 сентября 2024 года он повторно совершил административное правонарушение в городе Уральске», ― говорится в сообщении суда.