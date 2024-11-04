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Волгоградец получил 10 суток ареста за отказ от медосвидетельствования

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Источник: РИА "Новости"

В рамках осуществления контроля за оборотом наркотиков в Дзержинском районе областного центра правоохранители накануне задержали 34-летнего волгоградца.

При наличии явных признаков наркотического опьянения он не выполнил законного требования полицейского пройти медицинское освидетельствование. В объяснении при оформлении административного материала он указал: «Отказываюсь, так как не хочу».

Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Волгограда, при рассмотрении дела волгоградец полностью признал вину.

Постановлением мирового судьи Анатолий Н. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ. Ему назначили 10 суток административного ареста.