Волгоградец получил 10 суток ареста за отказ от медосвидетельствования

В рамках осуществления контроля за оборотом наркотиков в Дзержинском районе областного центра правоохранители накануне задержали 34-летнего волгоградца.
При наличии явных признаков наркотического опьянения он не выполнил законного требования полицейского пройти медицинское освидетельствование. В объяснении при оформлении административного материала он указал: «Отказываюсь, так как не хочу».
Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда Волгограда, при рассмотрении дела волгоградец полностью признал вину.
Постановлением мирового судьи Анатолий Н. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ. Ему назначили 10 суток административного ареста.