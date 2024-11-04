Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах

Ранее в телеграм-канале SHOT сообщалось, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции.
«В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости», — говорится в сообщении.
Утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов, пояснили в пресс-службе. Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления, а, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, уточнили в Роспотребнадзоре.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.