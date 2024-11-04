Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах

Утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов, пояснили в пресс-службе. Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления, а, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, уточнили в Роспотребнадзоре.