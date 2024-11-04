На севере Молдовы мужчина отправился за грибами и заблудился: его нашли с помощью дронов

Мужчина из Бричанского района отправился в лес за грибами и не вернулся домой. О происшествии сообщили в полицию. Пограничная служба немедленно начала поисковую операцию.
"В эти выходные, по запросу инспектората полиции Бричан, пограничные полицейские приступили к поисковым действиям, получив информацию о том, что мужчина, ушедший за грибами, не вернулся.
С помощью беспилотных летательных аппаратов команде удалось быстро обнаружить пропавшего. Найденный мужчина сообщил, что заблудился в лесу. Оперативное вмешательство сотрудников было ключевым для обеспечения его безопасности", — говорится в сообщении Пограничной полиции.
Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность при планировании поездок на природу и выполнять правила пребывания в приграничной зоне.