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Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Алишера Усманова

Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование по подозрению в отмывании денежных средств в отношении основателя холдинга USM Алишера Усманова. В заявлении адвокатов (есть у Ъ) говорится, что Усманов выполнил все взятые на себя обязательства и отказался от юридического преследования сотрудников немецкой прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Расследование начали в июне 2022 года, в рамках него осенью того же года провели обыски в нескольких городах Германии. В мае 2023 года Земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что ордеры на обыск были незаконными. В октябре прошлого года городской Участковый суд постановил вернуть изъятое имущество его владельцам. «По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А. Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения», — говорится в заявлении адвокатов бизнесмена.

В октябре нынешнего года генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила свое расследование, получив на это письменное согласие бизнесмена «в соответствии с озвученными им условиями и пожеланиями». В частности, Усманов сделает добровольный взнос на благотворительные цели. Он отказался от юридического преследования сотрудников прокуратуры, а также от иска к федеральной земле Гессен о возмещении ущерба.

Прокуратура
расследование