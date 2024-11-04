Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Алишера Усманова

Расследование начали в июне 2022 года, в рамках него осенью того же года провели обыски в нескольких городах Германии. В мае 2023 года Земельный суд Франкфурта-на-Майне постановил, что ордеры на обыск были незаконными. В октябре прошлого года городской Участковый суд постановил вернуть изъятое имущество его владельцам. «По истечении более чем двух с половиной лет расследования следствию не удалось доказать составы вменяемых А. Б. Усманову преступлений, а также основные тезисы обвинения», — говорится в заявлении адвокатов бизнесмена.