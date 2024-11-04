«Копили 10 лет, а потеряли за день». Жительница Бобруйска отдала мошенникам все деньги семьи — 92 тысячи рублей

Лжесотрудник назвал свою фамилию и должность, а после уточнил у собеседницы, задекларировала ли она свои сбережения, так как незадекларированные деньги могут уже в ближайшее время изъять правоохранители. Белоруске сотрудник сказал передать деньги представителю департамента для последующего оформления, обещая, что в течение трех часов всю сумму ей вернут с видеоподтверждением и договором.