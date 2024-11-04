Экс-начальник пермской ИК-10 получил три года условно за растрату

По данным ведомства, в течение 2022 года начальник исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края с пособниками организовал безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины колонии. Позднее эти предметы передавались в качестве подарков неким лицам. В результате было растрачено имущество ИК на сумму более 2 миллионов рублей. На руководителя завели дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата).