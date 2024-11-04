Златоустовец попытался похитить автомобиль без колёс

По факту попытки похищения 56-летний житель Златоуста обратился в местный отдел органов внутренних дел.
Полицейским удалось установить все обстоятельства происшествия. Оказалось, что ВАЗ стоял на улице без стёкол, колёс и запирающих устройств более года. Это привлекло внимание 47-летнего соседа пострадавшего.
Он решил не выяснять, чей это автомобиль, а сдать его на металлолом. Для этого даже был специально пригнан эвакуатор, однако, звонок бдительных граждан перечеркнул планы неудавшегося похитителя.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что происшествие не останется без внимания, за попытку кражи на 47-летнего златоустовца заведено уголовное дело по соответствующей статье УК.