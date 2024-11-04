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Златоустовец попытался похитить автомобиль без колёс

Об этом правоохранителям рассказал владелец «шестёрки».

По факту попытки похищения 56-летний житель Златоуста обратился в местный отдел органов внутренних дел.

Полицейским удалось установить все обстоятельства происшествия. Оказалось, что ВАЗ стоял на улице без стёкол, колёс и запирающих устройств более года. Это привлекло внимание 47-летнего соседа пострадавшего.

Он решил не выяснять, чей это автомобиль, а сдать его на металлолом. Для этого даже был специально пригнан эвакуатор, однако, звонок бдительных граждан перечеркнул планы неудавшегося похитителя.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что происшествие не останется без внимания, за попытку кражи на 47-летнего златоустовца заведено уголовное дело по соответствующей статье УК.