Таксист изрезал пассажиров ножом из-за банки пива

«Конфликт начался из-за открытой бутылки пива и отказа пассажиров оплатить поездку. Возмущенный водитель решил доставить 40-летнего мужчину и его двух сыновей в отдел полиции. По пути возникла потасовка, в ходе которой таксист нанес ножевые ранения», — передает СМИ.
В результате глава семейства получил ранение в ногу, а один из сыновей — в руку. Остановить автомобиль удалось благодаря тому, что мужчина схватился за руль. Такси попало в ДТП.
До этого стало известно, что в России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне.
«Около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, подсчитали там. Это вынуждает их уходить работать из агрегаторов в “серую” зону, брать заказы в мессенджерах и соцсетях. Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — заявил Союз платформ «Цифровой мир».