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Антикор: осужден глава Комитета противопожарной службы МЧС

Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета Противопожарной службы МЧС РК Дербисов Н. и начальник ДЧС г. Шымкент Жаксибаев М., к 9 годам лишения свободы начальник ДЧС области Жетісу Избасаров Б., сообщает Zakon.kz.

Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.

Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге.

Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

МЧС