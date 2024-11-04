Антикор: осужден глава Комитета противопожарной службы МЧС

Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.
Также Избасаров Б. осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге.
Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.