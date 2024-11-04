В Испании начали расследование после нападения на короля и премьера в Валенсии

Журналисты добавили, что местные жители попытались избить Санчеса палками. У одной из машин его делегации были выбиты окна. Уточняется, что испанский монарх в ходе инцидента сохранял спокойствие, но все его попытки поговорить с людьми вызывали еще больше недовольства среди пострадавших от масштабного наводнения. По данным СМИ, королева Летиция, также присутствующая на встрече, получила комок грязи в лицо.