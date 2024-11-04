В Испании начали расследование после нападения на короля и премьера в Валенсии

Накануне стало известно, что Филипп VI прервал свой визит в пострадавшие от наводнения районы Валенсии из-за протестов местных жителей, которые забросали грязью испанских монархов и сопровождавших их чиновников. Они называли его «убийцей» и требовали, чтобы он «убирался» из региона. В результате в ситуацию пришлось вмешаться полиции.
«Предполагаемым виновникам бросания предметов в королевскую процессию грозит тюремное заключение сроком до восьми лет и различные штрафы в соответствии с наказаниями, предусмотренными Уголовным кодексом за такого рода нападения», — сообщили в издании.
Журналисты добавили, что местные жители попытались избить Санчеса палками. У одной из машин его делегации были выбиты окна. Уточняется, что испанский монарх в ходе инцидента сохранял спокойствие, но все его попытки поговорить с людьми вызывали еще больше недовольства среди пострадавших от масштабного наводнения. По данным СМИ, королева Летиция, также присутствующая на встрече, получила комок грязи в лицо.
29 октября на Испанию обрушились сильнейшие ливни, которые привели к наводнениям. Больше всего от разгула стихии пострадали провинции Валенсия и Андалусия.
Премьер-министр страны Педро Санчес 3 ноября заявил, что число жертв стихии в стране достигло 214 человек. По его словам, правительство приняло решение направить к 2,5 тыс. мобилизованным ранее солдатам дополнительно 5 тыс. военных для помощи в поисках пропавших без вести и для очистки территории. Тогда же Санчес объявил, что обрушившееся на Испанию наводнение стало самым серьезным стихийным бедствием в новейшей истории страны.
Также известно, что в Валенсии около 2 тыс. человек пропали без вести. Правительство Испании объявило трехдневный траур.