В Самаре провели массовую эвакуацию из торгового комплекса

В Самаре 4 ноября в Кировском районе произошла массовая эвакуация. В ТЦ «Московский» эвакуировали посетителей и рабочий персонал.
Главному управлению МЧС по Самарской области поступило сообщение о сработанной пожарной сигнализации в здании тортового комплекса. Прибывшее подразделение установило, что на первом этаже в магазине возникло возгорание пищи в микроволновой печи.
В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 300 человек, из них 50 детей. Погибших и пострадавших нет.