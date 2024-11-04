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Мужчина застрял головой в перилах лестницы московской многоэтажки

Очень загадочный мужчина жутко напугал впечатлительную даму в московском районе Орехово-Борисово Южное. Женщина вернулась с прогулки и в подъезде своего дома на улице Домодедовской увидела застрявшего головой в перилах незнакомца.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина был без сознания, но, по словам свидетельницы, ему не было плохо: он просто мирно спал, тихо похрапывая. На площадке ниже был его чемодан с вещами, среди них — подушка для шеи. Видимо, он любит вздремнуть в разных экстремальных условиях. По словам очевидцев, брутальный соня в их подъезде не живёт, его никто не знает.

В итоге прибывшие спасатели освободили подъездного пленника, чем неминуемо разбудили его, и передали врачам скорой. Мужчина вёл себя спокойно, но пояснений никаких не дал. Его повезли осматривать в больницу.