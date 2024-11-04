Мужчина застрял головой в перилах лестницы московской многоэтажки

Мужчина был без сознания, но, по словам свидетельницы, ему не было плохо: он просто мирно спал, тихо похрапывая. На площадке ниже был его чемодан с вещами, среди них — подушка для шеи. Видимо, он любит вздремнуть в разных экстремальных условиях. По словам очевидцев, брутальный соня в их подъезде не живёт, его никто не знает.