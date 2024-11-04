Помощник Нетаньяху арестован за возможную утечку секретной информации

Тезисы, изложенные в статьях, очень напоминают слова самого Нетаньяху на пресс-конференции 2 сентября, через пару дней после того, как в одном из тоннелей в Газе были обнаружены шестеро убитых израильтян. Там же, как заявил тогда Нетаньяху, был найден хамасовский документ о планировавшемся перевозе заложников в Египет и давлении на израильское общество.