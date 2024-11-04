Помощник Нетаньяху арестован за возможную утечку секретной информации

По данным телеканала, одним из подозреваемых по делу проходит Элиэзер Фельдштейн, который долгое время работал в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а в декабре 2022 года стал помощником Нетаньяху по работе с военными корреспондентами.
О деталях расследования стало известно после постановления мирового суда Ришон-ле-Циона, который принял решение снять запрет на разглашение информации о деле. В постановлении говорится, что «секретная и чувствительная разведывательная информация была взята из систем ЦАХАЛа и изъята незаконно», что в итоге могло нанести «серьезный ущерб национальной безопасности».
Как отмечает Reuters, четверо фигурантов дела подозреваются в раскрытии секретной информации британскому изданию The Jewish Chronicle и германскому Bild. Обе газеты в сентябре опубликовали материалы, где рассказывалось о намерении «Хамаса» тайно перевезти израильских заложников из Газы в Египет, а также расколоть израильское общество, обвинив премьер-министра и его сторонников в срыве мирных переговоров и процесса освобождения заложников. Оба издания ссылались на источники в разведслужбах Израиля.
Тезисы, изложенные в статьях, очень напоминают слова самого Нетаньяху на пресс-конференции 2 сентября, через пару дней после того, как в одном из тоннелей в Газе были обнаружены шестеро убитых израильтян. Там же, как заявил тогда Нетаньяху, был найден хамасовский документ о планировавшемся перевозе заложников в Египет и давлении на израильское общество.
Лидер оппозиции в кнессете Яир Лапид вчера, 3 ноября, заявил, что сам документ, якобы найденный в тоннелях, был поддельным, а переданные западным изданиям данные — попытка офиса премьер-министра «сорвать возможность сделки по заложникам и настроить общественное мнение против семей заложников».
В кабинете премьер-министра Израиля отрицают, что как-то связаны с утечкой секретной информации. Сам Нетаньяху заявил, что узнал об утечке только из сообщений СМИ в минувшие выходные.