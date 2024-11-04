Челябинские эксперты проанализировали ЧС в Коркино

В этом контексте правительству РФ и правительству Челябинской области стоит активизировать работу с различными диаспорами и национальными представителями, начать активную информационную кампанию, которая бы разрушила массовые стереотипы о различных «анклавах» и дала бы грамотный ответ на те вопросы, которые волнуют жителей тех территорий, в которых есть компактные места поселения того или иного народа.