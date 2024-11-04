Челябинские эксперты проанализировали ЧС в Коркино

В Коркино прошли волнения, вызванные громким убийством местной жительницы. Благодаря оперативной и эффективной реакции областных властей и правоохранителей ситуацию удалось стабилизировать. По поручению главы Южного Урала создана комиссия, которая всесторонне изучит обстоятельства и причины ЧП.
О том, что необходимо предпринять, чтобы ситуация впредь не повторилась, рассказали члены «Экспертного клуба Челябинской области».
Из главных выводов эксперты отметили то, что национальная политика, обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия в регионах России должны быть в фокусе внимания властей всех. Причины же неправомерных действий и призывов, разжигающих рознь между гражданами нашей страны должны быть тщательно проанализированы и на каждую из них должен быть дан адекватный ответ.
«Причины неправомерных обвинений, проявлений национализма и экстремизма, должны быть тщательно изучены и проанализированы, а результаты всестороннего анализа должны стать основой для коррекции существующей системы профилактических мер общественной безопасности», — отмечает Эльвина Валеева, заместитель директора по научной работе Уральского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
В этом контексте правительству РФ и правительству Челябинской области стоит активизировать работу с различными диаспорами и национальными представителями, начать активную информационную кампанию, которая бы разрушила массовые стереотипы о различных «анклавах» и дала бы грамотный ответ на те вопросы, которые волнуют жителей тех территорий, в которых есть компактные места поселения того или иного народа.
«Понимая, что этнические анклавы в силу имеющихся у них обычаев и укладов, не всегда созвучных правопослушному поведению (надо признать), несут в себе дополнительные риски, внимание со стороны всех государственных структур к ним должно быть особенно пристальным», — говорит Юлия Сударенко, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области.
Одним из инструментов разрушения таких стереотипов могло бы стать введение специальных курсов, в рамках которых россиян ещё со школьной скамьи бы знакомили с бытом различных народов, их традициями, особенностями ментальности и миропонимания.
«В этой связи, возможно, стоит рассмотреть вопрос о введении в образовательных учреждениях на всех этапах обучении такой дисциплины, как “Этнопсихология”, что позволило бы с раннего возраста научиться понимать возникающие противоречия, правильно реагировать в спорных ситуациях, уважать мнения и точку зрения других, видеть красоту и духовное величие каждого народа», — предлагает Ирина Трушина, директор института образования и практической психологии Челябинского государственного университета.