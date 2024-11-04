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Директора стройкомпании осудили за смерть рабочих в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор в отношении директора компании по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух человек, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Выяснилось, что гражданин М. нанял для демонтажа склада в Астане бригаду рабочих, но трудовые договоры с людьми не заключил, не проверил условия безопасности на объекте и соблюдение бригадой требований, предусмотренных Трудовым Кодексом и Правилами по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте.

В результате кровля на объекте обрушилась, это повлекло смерть двух человек.

«Подсудимый вину признал полностью, просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Суд признал М. виновным по части 3 статьи 277 УК РК и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере строительно-монтажных работ на высоте сроком на 3 года», — сообщили в суде.

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