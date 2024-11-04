В Карелии стая собака искусала 13-летнюю девочку

В конце октября в Волгоградской области собака набросилась на девочку и порвала ей глаз. По словам местных жителей, ребенка забрали на скорой, после встречи с агрессивным животным у него остались рваные раны лица. Из-за стаи беспризорных животных, которые живут около магазина, весной было возбуждено уголовное дело. Убрать собак настойчиво просили продавцы и другие сельчане, они «писали обращения к генералу Бастрыкину, собрали почти 300 подписей», но трагедии избежать не удалось.