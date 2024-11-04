Подростков задержали со 100 дозами мефедрона в Шымкенте

У задержанных изъяли более 100 доз «мефедрона». Фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
За последнюю неделю по республике выявлено 16 фактов сбыта наркотиков, из незаконного оборота изъято 10 кг синтетики.
«Напоминаем, уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Ещё раз призываем родителей обращать внимание на то, чем занимаются ваши дети и с кем они общаются. Разъясняйте им правовые последствия распространения наркотиков. Помните, ваша забота поможет избежать возможной трагедии», — отметил зампредседателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.